Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака

- день, когда нужно заключать важные сделки

День, когда энергия будет нарастать: и если с утра ее хватит только на самые необходимые действия, то после обеда можно будет свернуть горы.

В это время можно не только приступать к реализации важных проектов, но и заключать важные сделки, подписывать серьезные, рассчитанные на перспективу контракты, делать крупные приобретения - прежде всего продавать и покупать недвижимость.

Овен

В отношениях с окружающими - особенно близкими - людьми необходимо соблюдать максимальную осторожность: даже небольшая ссора может стать причиной серьезного и долговременного конфликта.

Телец

Несмотря на лень, которая может "накрыть" вас с самого утра, необходимо сделать над собой усилие и начать работать, иначе продуктивный день пройдет впустую, а это недопустимо.

Близнецы

Постарайтесь проявить понимание по отношению к любимому человеку: мелочные придирки, с которыми вы будете к нему приставать, могут переполнит чашу его терпения - до добра это не доведет.

Рак

Чтобы достичь поставленных целей, необходимо верить в свои силы, поэтому необходимо повышать свою самооценку любыми - разумеется, дозволенными с моральной точки зрения - способами.

Лев

День идеально подходит для деловых переговоров - вам удастся убедить партнеров в своей правоте при помощи дарованного вам звездами в этот день красноречия, не забывая при этом о важных доводах.

Дева

Тем из вас, кто давно собирается менять место работы, а, возможно, и сферу деятельности, лучшего времени не найти: сегодня можно будет получить предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Весы

Чем бы вы сегодня ни занимались, главное - не торопиться, в противном случае все пойдет вкривь и вкось, поэтому впоследствии все придется переделывать - сомнительный результат рабочего дня.

Скорпион

Несмотря на финал недели, всю имеющуюся у вас энергию необходимо направить на работу: все, что вы успеете сделать сегодня, станет серьезным заделом на будущее - в понедельник вам не придется начинать все сначала.

Стрелец

Не стоит приступать к реализации новых проектов - вам будут мешать оставшиеся "хвосты": только завершив работу над ними, можно будет приступать к новым начинаниям, но это - уже в понедельник.

Козерог

День - особенно вторая его половина - благоприятен для общения с людьми, которых вы давно не видели: эта встреча принесет не только приятные совместные воспоминания, но и полезные вам сведения.

Водолей

Как бы сильно вы ни были заняты, постарайтесь найти время для отдыха: прогулка на свежем воздухе или дневной сон позволят вам быстро восстановить силы и успешно справиться со стоящими перед вами задачами.

Рыбы

Заключать сделки и подписывать договоры можно только в том случае, если вы готовили их заранее - любая импровизация чревата ошибками и, как следствие, досадными финансовыми потерями.

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