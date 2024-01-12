Создан прозрачный нейроимплант для считывания активности мозга

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали нейронный имплант, предоставляющий информацию об активности в глубоких тканях головного мозга. При этом само устройство может находиться на поверхности органа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology (NatNano).

Новый датчик состоит из тонкой, прозрачной и гибкой полимерной пленки, заполненной графеновыми проводами диаметров 20 микрометров. По словам создателей сенсора, имплант приближает создание минимально инвазивного интерфейса "мозг-компьютер", который предоставляет данные высокого разрешения о глубинных нейронных процессах. Сегодня для считывания подобной информации применяются импланты с тонкими иглами, которые погружаются вглубь мозга, вызывая воспаление и рубцевание тканей.

Испытания на мышах показали, что графеновый имплант позволяет получать информацию о двух типах нейронной активности - электрических импульсах и выбросах кальция. С помощью электронного микроскопа ученые пропустили через устройство лазерный свет и получили изображение шипов кальция в нейронах.

На основании собранных данных исследователи обучили нейросеть прогнозировать выбросы кальция в мозгу на различной глубине.

По словам ученых, их разработка позволит ускорить фундаментальные исследования в области нейробиологии и поможет раскрыть тайны мозга.

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