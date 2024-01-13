Учёные разгадали 18-летнюю загадку зарождения молодых звёзд на окраинах галактик

Процесс звездообразования внутри галактик хорошо изучен, но до сегодняшнего дня мало было известно о том, как возникают и развиваются новорожденные звёзды на окраинах галактик. 8 января на 243-м собрании Американского астрономического общества астрономы объявили, что впервые наблюдали молекулярные облака, из которых возникает звездообразование в этих удалённых регионах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, около 18 лет назад спутник GALEX обнаружил много новорожденных звёзд на окраинах галактик, что было неожиданным открытием. Астрономы начали интересоваться условиями для этого звездообразования и искали молекулярные облака, которые являются источниками формирования звёзд, но не смогли обнаружить их в удаленных регионах до недавнего времени.

Обычно звездообразование начинается с притяжения разреженного атомного газа, который со временем начинает сжиматься. При увеличении плотности газа, атомы начинают формировать молекулы, и молекулярный газ становится средой, способной породить звёзды.

Когда в 2005 году обнаружили новорожденные звёзды на окраине галактики M83 с помощью спутника GALEX, исследователи не смогли обнаружить сопутствующие молекулярные облака, и это вызвало недоумение.

С помощью различных приборов, включая телескопы Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), Very Large Array (VLA), Green Bank Telescope (GBT) и Subaru Telescope, исследователи провели дополнительные наблюдения для разгадки этого феномена. Они выяснили, что внешние оболочки молекулярных облаков на окраинах галактики M83 были невидимы, и наблюдения смогли распознать только маленькие "сердца" этих облаков.

Команда астрономов обнаружила 23 отдельных молекулярных облака в небольших регионах галактики M83. Это подтверждает наличие областей звездообразования на окраинах галактик, хотя они выглядят совершенно иначе по сравнению со внутренними областями галактик.

Учёные считают, что эти новые наблюдения решают головоломку, длиною в 18 лет, связанную с процессом звездообразования на окраинах галактик. Однако это исследование также вызвало новые вопросы. В области, где были обнаружены молекулярные облака, исследователям удалось обнаружить необычно высокую концентрацию атомарного газа, которая не соответствует наблюдаемому количеству молекулярного газа. Это вызывает необходимость новых исследований для понимания причин этого аномального явления.

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