Еще один пример фантастического кольца Эйнштейна

В центре этого снимка, сделанного космическим телескопом "Хаббл", расположены три галактики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, также на этом снимке можно увидеть прекрасный пример кольца Эйнштейна.

Давайте рассмотрим это изображение более подробно. Начнем с центрального точечного источника света. Это галактика под названием SDSS J020941.27+001558.4, которая находится на расстоянии почти трех миллиардов световых лет от нас. Есть еще одна галактика, SDSS J020941.23+001600.7, которая находится чуть выше центральной. Обе эти галактики выглядят так, как будто они окружены красноватым кольцом света. Это тоже галактика. Но то, что мы видим, - это ее искаженное изображение. Она находится очень далеко, и мы видим ее такой, какой она была, когда Вселенной было всего 2,6 миллиарда лет.

Далекая галактика J020941.1+001557 не имеет кольцевой формы. Она просто кажется такой из-за фантастического сочетания гравитационных эффектов. Галактика находится почти непосредственно за ближайшей галактикой (центральной точкой света). Когда свет удаленной галактики распространяется в пространстве, он проходит через гравитационное поле промежуточной галактики. Это "искривляет" свет и искажает внешний вид галактики, придавая ей кольцевую форму. Это явление называется "кольцом Эйнштейна". Гравитационное поле галактики (или, в некоторых случаях, промежуточного скопления галактик) создает "линзу", которая искажает свет.

Общая теория относительности предсказывает, что сильные гравитационные поля влияют на свет, когда он проходит сквозь них (или вблизи). Если фоновая галактика, источник гравитации и Земля находятся на идеальной линии друг с другом, то вы получите форму кольца. Даже небольшое отклонение от этой линии приведет к гравитационной дуге или неполному кольцу. Это то, что мы видим здесь.

В январе 2014 года гражданские ученые идентифицировали эту линзу в данных "Хаббла". Она также была обнаружена на снимках, полученных телескопом Канада-Франция-Гавайи, телескопом Гершеля и зондом Планка.

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