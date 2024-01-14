Найденные в Перу «фигуры пришельцев» оказались куклами

Загадочные куклы, которые были конфискованы сотрудниками перуанской таможни во время проверки груза, направлявшегося в Мексику, имеют земное происхождение и никак не связаны с пришельцами. С таким заявлением выступили судмедэксперты, изучавшие фигурки, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что для создания предметов использовались кости людей и животных, а также бумага, клей и металл. При этом в процессе изготовления фигурок использовался современный клей.

В связи с этими данными специалисты уверены, что куклы были собраны недавно, а не в доиспанские времена.

Прокуратура Перу пока не узнала, кому именно принадлежали конфискованные в 2023 году объекты. Официальные лица лишь уточнили, что предполагаемым получателем был указан гражданин Мексики.

У одной из кукол на руке было три пальца. В начале сентября 2023 года группа уфологов вместе с журналистом Хайме Моссаном представила парламенту Мексики два найденных в Перу объекта, названных "телами инопланетян". На их руках тоже было по три пальца.

Моссан тогда утверждал, что находкам около тысячи лет. Однако журналиста уже уличали в попытке выдать искусственные объекты за пришельцев.

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