Финансовый гороскоп на неделю

Финансы играют немаловажную - а для кого-то и первостепенную - роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе - с 15 по 21 января?

Овен

В финансовом отношении нужно использовать только проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя схемы: рисковать, обращаясь к экспромтам, звезды не рекомендуют - слишком велика вероятность потерь.

Телец

Даже если материальное положение будет казаться представителям знака как никогда устойчивым и прочным, от сомнительных трат лучше отказаться - режим разумной экономии еще никому не повредил.

Близнецы

В профессиональном отношении не стоит хвататься за все дела сразу: поскольку ни одно из них не удастся довести до ума, это не только не поможет заработать больше, чем обычно, но и, наоборот, снизит доходы.

Рак

Как бы ни складывались обстоятельства, в финансовых вопросах стоит проявлять максимальную осторожность: например, не стоит пользоваться чужими вещами, поскольку велик риск испортить или потерять их.

Лев

Деньги в это время принесет не столько основная работа, сколько хобби: не исключено, что любимое занятие, на результаты которого обратит внимание крупная торговая сеть, принесет солидную прибыль.

Дева

Ощутив потребность в финансах, рекомендуется обратиться за помощью к друзьям: они не только без лишних вопросов выдадут нужную сумму, но и помогут решить проблему, искоренив ее.

Весы

Улучшить материальное положение поможет... визит к парикмахеру: сделанная в это время стрижка принесет новые возможности, которые позволят представителям знака неплохо заработать.

Скорпион

На финансовое положение напрямую будет влиять образ мыслей, поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы они были позитивными - любой негатив не лучшим образом скажется на благосостоянии.

Стрелец

Взяв деньги в долг, представители знака долго не смогут вернуть их обратно, поэтому - во всяком случае, на этой неделе - желательно обойтись собственными силами, тем более что они у представителей знака есть.

Козерог

Представителям знака, у которых имеются долги, необходимо срочно их вернуть: это очистит финансовый поток, который идет к ним из космоса, и очень быстро их порадуют новые финансовые поступления.

Водолей

В выигрыше окажутся те, кто - хотя бы на время - забудет о себе и проникнется проблемами других людей: благотворительность и волонтерство принесут не только душевное умиротворение, но и материальную выгоду.

Рыбы

Сменив род деятельности, выбрав занятие по душе, представители знака начнут зарабатывать гораздо больше, чем раньше: то, что делается от души, всегда приносит хорошую прибыль.

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