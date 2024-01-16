Огненный шар пролетел в небе над Японией

Жители Японии обсуждают в социальных сетях пролет яркого "огненного шара" по небу. Загадочное явление было зафиксировано в восточной и северо-восточной частях страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из первых об "огненном шаре" сообщил куратор краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии. В соцсети X он опубликовал запись с камер, установленных на его доме в Хирацуке, а также с камеры в городе Фудзи префектуры Сидзуока.

На кадрах запечатлено, как по утреннему небу молниеносно пролетает яркий огненный шар. По словам Фудзии, скорость неизвестного объекта составила 42,4 километра в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

Также куратор музея рассказал, что в нескольких районах спустя несколько минут после кадров раздался звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита.

Затем в YouTube начали появляться записи с камер, установленных газетой "Асахи" в Токио и в префектуре Фукусима, на которых также был зафиксирован пролет "шара".

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