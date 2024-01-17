«Хаббл» запечатлел столкновение двух галактик

На этом снимке космического телескопа НАСА/ЕКА "Хаббл" изображена пара галактик Arp 122. Она состоит из искривленной спиральной галактики NGC 6040 и круглой галактики LEDA 59642. NGC 6040 и LEDA 59642 находятся в эпицентре столкновения, которое происходит примерно в 570 миллионах световых лет от Земли. В левом нижнем углу изображения видна эллиптическая галактика NGC 6041 - центральный элемент скопления галактик, в котором находится Arp 122. NGC 6041 не участвует в этом слиянии, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Столкновения и слияния галактик - это очень энергичные события, однако они происходят чрезвычайно медленно. Например, Млечный Путь находится на пути к столкновению со своей соседкой, галактикой Андромеды (M31), но у этих двух галактик есть еще добрых 4 миллиарда лет, прежде чем они действительно встретятся. Процесс столкновения и слияния также не будет быстрым: для его развития могут потребоваться сотни миллионов лет.

Галактики состоят из звезд, пыли, газа и невидимой темной материи. Следовательно, при столкновениях галактик эти составляющие компоненты испытывают огромные изменения в действующих на них гравитационных силах. Со временем структура двух (или более) сталкивающихся галактик изменяется, и иногда столкновение приводит к образованию единой галактики.

Считается, что галактики, образующиеся в результате слияний, имеют эллиптическую структуру, поскольку процесс слияния разрушает более сложные структуры (например, те, которые наблюдаются в спиральных галактиках). Было бы интересно узнать, как будет выглядеть Arp 122 после завершения этого столкновения... но этого не произойдет еще очень, очень долго.

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