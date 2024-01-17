Мальчик по пути в школу нашел загадочное безглазое существо с пастью крокодила

В Великобритании школьник нашел и сфотографировал останки загадочного безглазого существа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mirror.

Мальчик совершил находку по пути в школу. Он тут же позвонил матери и показал ей существо по видеосвязи. После этого она выложила сделанные кадры в соцсеть.

"Оно лежало на берегу реки. Похоже, кто-то специально положил его туда или что-то в этом роде. Оно определенно настоящее и уже начало разлагаться и пахнуть", - рассказала мать школьника.

Длина существа составляла около 75 сантиметров. Продолговатая морда с пастью, заполненной десятками острых зубов, придавала ему сходство с крокодилом.

Некоторые пользователи соцсети, заметившие пост, который опубликовала мать школьника, предположили, что это панцирник - хищная рыба, встречающаяся в Центральной и Северной Америке. Панцирники некоторых видов вырастают до трех метров в длину.

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