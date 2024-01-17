Влияние эрозии и изменений климата на формирование рек на Марсе

Новое исследование раскрывает детали о возможном существовании воды на поверхности Марса в далёком прошлом. Работа сосредоточена на марсианских долинах, которые уже давно считаются ключевыми свидетельствами присутствия в прошлом жидкой воды на Красной планете.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, в предыдущих исследованиях учёные определяли минимальные временные рамки формирования долин, однако этот раз исследовательский подход был пересмотрен. Александр Морган использовал данные о кратерах на Марсе для определения максимального времени формирования долинных систем.

Результаты исследования приводят к выводу о том, что марсианские реки эродировались очень медленно, схожим образом с некоторыми областями пустыни Атакама. Один из возможных факторов, влияющих на эту медленную эрозию, заключается в недостатке крупных валунов в руслах рек, которые могли бы ускорить процесс размыва. Кроме того, реки на Марсе протекали редко, вероятно всего в 0,001% случаев. Это говорит о том, что большую часть времени реки были "сухими". Однако, при определённых условиях, таких как вулканическая активность или изменения в орбите планеты, реки могли становиться активными.

Исследование также предлагает новый взгляд на возможную климатическую историю Марса. Ранее считалось, что планета была либо "тёплой и влажной" с океаном, либо "холодной и ледяной" с массивными ледниками. Однако новые данные указывают на то, что ранний Марс был сложным и его климатические условия могли значительно меняться в течение сотен миллионов лет. Аналогичные длительные климатические изменения наблюдаются и на Земле, где они ответственны за ледниковые периоды.

"Время, за которое марсианские долины формировались, имеет огромное значение для понимания возможности существования жизни на раннем Марсе. Результаты исследования говорят о том, что условия, позволяющие образование рек, вероятно, были высокоинтермиттирующими - с периодами засухи, прерывающимися кратковременной речной активностью", - подчёркивает Морган.

Возможно, процессы протекания воды на Марсе были очень редкими, возникающими лишь в исключительных случаях, в то время как большую часть времени поверхность была сухой. Такие интервалы позволили сохранить долины на Марсе и предоставляют нам информацию о прошлом климате и возможности существования жизни на этой планете.

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