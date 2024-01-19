Ученые обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр

Международная команда ученых с помощью американского телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружила самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр. Об этом сообщили в Кембриджском университете, возглавляющим исследование, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что объект в галактике GN-z11 датируется временем зарождения Вселенной. Предполагается, что черная дыра образовалась через 400 миллионов лет после большого взрыва - более 13 миллиардов лет назад. Ее масса в несколько миллионов раз превышает массу Солнца.

Ведущий автор исследования, профессор Роберто Майолино назвал открытие "гигантским скачком вперед". По мнению ученых, находка позволит изменить существующие представления о том, как формируются и развиваются черные дыры. В частности, размер данной черной дыры позволяет предположить, что подобные объекты могут поглощать материю со скоростью, в пять раз превышающей ту, что считалась возможной.

Кроме того, исследователи выяснили, что данная черная дыра очень энергично поглощает материю из галактики, в которой она находится.

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