Созданы искусственные листья, генерирующие электричество из дождя и ветра

Международная группа ученых из Китая и Шотландии разработала миниатюрные генераторы, которые вырабатывают электричество за счет дуновения ветра и дождевых капель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering (ASCECG).

Команда создала два разных типа коллекторов энергии: трибоэлектрический наногенератор (ТЭНГ) для улавливания кинетической энергии ветра и капельный генератор энергии (КГЭ) для сбора энергии от воздействия осадков.

ТЭНГ состоит из слоя нейлоновых нановолокон, зажатых между слоями тефлона и медными электродами. Тефлон и электроды также использовались при изготовлении КГЭ. Когда дождевые капли попадали на один из электродов, это вызывало дисбаланс зарядов, создавая ток. В оптимальных условиях ТЭНГ выдавал мощность 252 вольта, а КГЭ - 113 вольт, но только в течение коротких периодов времени.

Ученые установили ТЭНГ и КГЭ в искусственные растения, придав им форму листьев. Устройство сумело зажечь 10 светодиодных ламп. По словам специалистов, разработка может быть масштабирована и внедрена в более крупные системы для производства чистой возобновляемой энергии.

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