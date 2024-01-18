Создана технология самосборных зданий для других планет

Специалисты Исследовательского центра Эймса Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США разработали и протестировали самособирающуюся роботизированную структуру, которая может помочь человечеству осваивать внеземные миры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано на официальном сайте космического агентства.

Технология под названием "Автоматизированные реконфигурируемые адаптивные для миссий цифровые системы сборки" (ARMDAS) представляет собой восьмигранные рамы, называемые вокселями, которые собирают два типа роботов. Первая шагающая машина переносит воксель с места на место, а вторая скользит по конструкциям как червяк, скрепляя строительные элементы.

Форма деталей позволяет крепить их под разными углами, сохраняя при этом прочность конструкции. По словам инженеров, воксели можно изготавливать на месте из разных материалов, которые есть на Луне и других небесных телах.

В ходе экспериментов роботы построили убежище из 256 вокселей за 4,2 дня работы. В NASA отметили, что при отправке ARMDAS на Луну за год до высадки туда людей, автоматическая система успела бы соорудить 12 подобных укрытий к прибытию астронавтов.

В настоящее время инженеры проектируют систему энергоснабжения роботов. Предположительно, они смогут автономно заряжаться на станциях или даже получать энергию по беспроводной сети.

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