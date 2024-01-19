В Британии показали уникальный кукольный домик, созданный для королевы 100 лет назад

Дом, достойный миниатюрной демонстрируют в Виндзоре. Это уникальное произведение искусства. В кукольном домике есть все то, что было и в обычном доме сто лет назад, когда его создали. Домик подарили королеве Марии Текской, прабабушке короля Чарльза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Кукольный дом был построен между 1921 и 1924 годами в качестве подарка нации после Первой мировой войны. В нем есть маленькие развлекательные салоны, помещения для прислуги и даже библиотека с настоящими, но очень маленькими книжками.

С сегодняшнего дня посетители Виндзорского замка смогут увидеть не только сам дом, но уникальные предметы, утварь и мебель, которые обычно спрятаны внутри.

Идеальная копия в масштабе 1:12 может похвастаться полностью укомплектованным винным погребом, крошечными драгоценностями короны с настоящими бриллиантами и рубинами, а также роялем с действующими клавишами.

В модели эдвардианской резиденции также есть электричество, работающие лифты и водопровод, а также библиотека, наполненная миниатюрными книгами, специально написанными авторами, в том числе создателем Шерлока Холмса сэром Артуром Конан Дойлем и автором книжек про Винни-Пуха Аланом Милном.

Кукольный дом был построен на средства 1500 лучших художников, ремесленников и производителей того времени.

Предметы из кухонь и комнат для прислуги крошечного дома включают пылесос, который в 1920-х годах был относительно новым изобретением.

ножницами, которые действительно могут резать.

На медном чайнике, сделанном из монеты, на подставке изображена голова Георга V.

Кэтрин Джонс, куратор специальной экспозиции, сказала: "Кукольный дом королевы Марии является постоянным источником очарования для посетителей Виндзорского замка, он привлекает и взрослых и детей. Мы очень рады, что в этот юбилейный год мы можем представить крошечные сокровища кукольного домика более широкой аудитории".

В кукольном доме также есть гараж с несколькими миниатюрными машинками.

На кухне для прислуги есть кот, сидящий на стуле, и крошечный столик с кулинарными изделиями.

Спроектированный архитектором дома сэром Эдвардом Лютиенсом, кукольный королевский домик может похвастаться фресками художника-пейзажиста Филипа Коннарда, а также его коллег-художников Дороти Коэн и Уинифред Хардман.

Также там есть небольшой садик с крошечными растениями и цветами.

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