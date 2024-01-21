Вставная челюсть Черчилля уйдет с молотка

В Великобритании на аукционе The Cotswold 6 февраля будет выставлена вставная челюсть бывшего премьер-министра страны Уинстона Черчилля. Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.

"Вставные зубы Черчилля, пожалуй, входят в число самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали", - заявили в аукционном доме.

Известно, что Черчилль носил с собой запасные комплекты вставных челюстей. Выставленные на аукцион протезы верхней челюсти входят в один из четырех комплектов. Оценочная стоимость протеза в золотой оправе составляет от £5 тыс. ($6,3 тыс.) до £8 тыс. ($10,1 тыс) Также на аукцион выставят микрофон, в который Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны, его стоимость тоже оценивается от £5 тыс. до £8 тыс.

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