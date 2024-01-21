Африканская колдунья арестовала мотоциклетного вора с помощью пчел - ВИДЕО
Очевидцы утверждают, что одна из женщин-целительниц не только сумела задержать вора с помощью роя пчел, но и сопроводила его в Центральный полицейский участок в Кобоко.
Необычный "гражданский арест" произошел, когда предполагаемый вор попытался скрыться после кражи мотоцикла, передает Day.Az.
Очевидцы рассказывают, что после заклинания целительницы рой пчел "появился словно из ниоткуда, окружив вора и обездвижив его".
Пчелы, которых описали как "необычайно крупных и агрессивных" начали формировать вокруг подозреваемого так, что зрители могли описать как "импровизированные наручники".
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