В Германии зафиксировали падение метеорита

В ночь с 20 на 21 января жители восточной Германии могли увидеть падающий астероид.

Как передает Day.Az со ссылкой на news.ru, cогласно информации, астероид зафиксировала камера наблюдения в Лейпциге.

Отмечается, что астероид был около 1 м в диаметре и не представлял опасности для людей. Было подчеркнуто, что его остатки могло разбросать по местности в виде маленьких метеоритов.

"Удар небольшого астероида выглядел как огненный шар, сгорающий в атмосфере Земли", - указал один из очевидцев.

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