https://news.day.az/unusual/1631068.html В Германии зафиксировали падение метеорита - ВИДЕО
В Германии зафиксировали падение метеорита - ВИДЕО
В ночь с 20 на 21 января жители восточной Германии могли увидеть падающий астероид.
Как передает Day.Az со ссылкой на news.ru, cогласно информации, астероид зафиксировала камера наблюдения в Лейпциге.
Отмечается, что астероид был около 1 м в диаметре и не представлял опасности для людей. Было подчеркнуто, что его остатки могло разбросать по местности в виде маленьких метеоритов.
"Удар небольшого астероида выглядел как огненный шар, сгорающий в атмосфере Земли", - указал один из очевидцев.
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