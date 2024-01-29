Ученые предложили построить флот из парусных космических кораблей

Ученые Калифорнийского университета в Беркли предложили построить флот небольших космических кораблей, которые для передвижения используют энергию солнечного света, улавливаемую парусом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проект Беркли по созданию дешевого межпланетного солнечного паруса (BLISS) основывается на других проектах малых космических аппаратов, включая CubeSat, ChipSats и Breakthrough Starshot Initiative. Его целью является быстрое и недорогое исследование внутренних областей Солнечной системы.

В новой работе ученые описали аппаратное обеспечение, необходимое для создания миниатюрного космического корабля массой около десяти граммов с использованием солнечного паруса площадью один квадратный метр, чья конфигурация управляется микроэлектромеханическими системами (МЭМС) с червячными передачами. Малый размер паруса, который прикрепляется к корпусу с помощью нитей из углеродного волокна, позволяет кораблю быть более маневренным.

Примером возможных миссий может быть сбор образцов кометной пыли на относительно низких скоростях для уменьшения риска разрушения органических веществ.

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