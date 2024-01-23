Обнаружены крупные залежи воды на Марсе

Межпланетная станция Mars Express обнаружила свидетельства наличия крупных залежей воды в формации Medusae Fossae на Марсе. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали результаты наблюдений, проведенные с помощью радара станции, и обнаружили, что выявленные 15 лет назад отложения глубиной несколько километров, на самом деле гораздо толще, чем считалось ранее, и залегают на глубинах вплоть до 3,7 километра. Данные соответствуют сигналам, отраженным от слоистого льда, и похожи на сигналы от полярных шапок Марса.

В случае таяния всего льда в Medusae Fossae, планета покроется слоем воды от 1,5 до 2,7 метра, что соответствует объему Красного моря. Размер и расположение ледяных отложений делает их потенциально очень ценными для будущих исследований Марса, в том числе в качестве ресурса для возможных колоний. Однако пока что этот резервуар недоступен, поскольку покрыт слоем реголита толщиной несколько сотен метров.

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