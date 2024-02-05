В Китае признали сокращение населения

Численность населения Китайской народной республики (КНР) в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек, теперь всего в стране по официальным данным проживают около 1,40967 млрд граждан. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте государственного статистического управления КНР.

"К концу 2023 года население страны составляло 1 409,67 млн человек, включая население 31 провинции, автономного района и муниципалитета и военнослужащих", - говорится в докладе ведомства на английском языке.

При этом в госстате уточнили, что не учитывали жителей Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранцев, проживающих в КНР.

Также за год власти зарегистрировали в стране 9,02 млн новорожденных. Мужское население все еще преобладает над женским - численность лиц мужского пола в КНР составила 720,32 млн, а женского - 689,35 млн.

В КНР активно развивают повышение рождаемости после отмены закона "одна семья - два ребенка". С лета 2021 года китайским семья можно заводить трех детей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!