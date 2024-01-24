Марсианский самолёт МАGGIE получил первое финансирование от NASA

Появилась интересная концепция самолёта, способного обнаруживать наличие воды в верхних слоях атмосферы Марса. Новый аппарат, получивший название МАGGIE (Марсианский аэро-земной интеллектуальный исследователь), получил первое финансирование от NASA и находится на пути к реализации своей миссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, в настоящее время нет графика первого полёта МАGGIE, но уже пригодился опыт вертолёта Ingenuity, который поддерживает своего партнёра - ровер Perseverance - в поисках древней воды и жизни на Красной планете. Учитывая успехи, которых достиг Ingenuity, есть надежда, что в будущем МАGGIE последует его примеру и начнёт изучать атмосферу Марса.

МАGGIE - это солнечный самолёт, обладающий способностью вертикального взлёта и посадки. Он способен пролететь до 179 километров на одном заряде и преодолеть примерно 16 048 километров за марсианский год, эквивалентный примерно 24 месяцам по земным стандартам.

На высоте 1000 метров над поверхностью Марса, МАGGIE будет сосредоточена на трёх исследованиях: обнаружении воды, более глубоком понимании происхождения слабого марсианского магнитного поля и поиске сигналов эвазивного метана, который, в зависимости от его источника, может быть признаком жизни.

Тем не менее, концепция МАGGIE находится на ранней стадии разработки, и Ге-Чэн Жа, главный исследователь из Coflow Jet, LLC, отмечает, что необходимы дальнейшие исследования "в условиях марсианской атмосферы", которые на порядок отличаются от земных условий.

Финансирование первой фазы разработки МАGGIE от NASA позволяет продолжить работу над концепцией самолёта, который, по словам Жа, может стать важным инструментом для будущих масштабных исследований Марса.

"МАGGIE имеет потенциал революционизировать наши возможности исследования практически всей поверхности Марса" - отмечает Жа, подчёркивая его способность создавать изображения в различных средах.

Финансирование МАGGIE в рамках программы NIAC не обеспечивает точную дату первого полёта, однако появление других аппаратов, находящихся в разработке, позволяет надеяться на ближайшее будущее их отправки на Марс. Например, миссия по возвращению образцов с Марса, запланированная на 2030-е годы, может использовать два вертолёта-перехватчика в случае, если ровер Perseverance сам не сможет доставить образцы в возвращающий аппарат.

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