Обнаружен потенциальный источник зарождения жизни
Ученые Вашингтонского университета обнаружили, что мелкое содовое озеро, расположенное на западе Канады, соответствует критериям потенциального источник жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Earth & Environment, подтверждают, что жизнь могла возникнуть в озерах на ранней Земле примерно четыре миллиарда лет назад.
Лабораторные эксперименты показали, что для образования ДНК и РНК необходима концентрация фосфатов, которая в сотни миллионов раз превышает уровень, характерный для рек, озер и океанов. Однако фосфатная проблема зарождения жизни может быть решена, если рассматривать содовые озера в качестве вероятного источника образования биомолекул.
Содовые озера оказались источником жизни: они содержат высокий уровень растворенного натрия и карбоната в результате реакций между водой и вулканическими породами, залегающими ниже. В содовых озерах также может быть высокий уровень растворенных фосфатов. В 2019 году исследования группы ученых Вашингтонского университета показали, что в результате естественных процессов концентрация фосфатов в озерах может достигать уровня в миллион раз выше, чем в типичных водах.
Анализ содового озера, названного Озером последнего шанса (Last Chance Lake) и расположенного на плато Карибу в Британской Колумбии, показал, что водоем удовлетворяет требованиям, предъявляемым к потенциальному источнику жизни. Растворенный кальций, вместо того чтобы связывать фосфат, вступает в реакцию с карбонатами и магнием, образуя доломит. В результате концентрация фосфата сильно возрастает. Кроме того, из-за высокой солености озера живые организмы не могут фиксировать атмосферный азот и потреблять фосфаты.
Таким образом, Озеро последнего шанса является примером водоемов, существовавших на ранней Земле и ставших источником зарождения биологических молекул, необходимых для возникновения живых организмов.
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