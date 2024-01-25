«Хаббл» запечатлел две взаимодействующие спиральные галактики

Arp 300 состоит из двух взаимодействующих галактик - UGC 05028 (меньшая спиральная галактика) и UGC 05029 (большая спираль). Вероятно, из-за гравитационного танца со своим более крупным партнером UGC 05028 имеет асимметричную, неправильную структуру, которая не так заметна с наземных телескопов, но довольно отчетлива на этом новом снимке, полученном космическим телескопом НАСА "Хаббл", передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Яркий узел, видимый к юго-востоку от центра UGC 05028, может быть остатком другой маленькой галактики, которая находится в процессе слияния с UGC 05028. Если это так, то этот остаток в конечном итоге сольется со звездной полосой, видимой на снимках UGC 05028, образуя центральную выпуклость.

UGC 05029 имеет ярко выраженную спиральную структуру и множество горячих голубых гигантских звезд, видимых на стороне, обращенной к UGC 05028. Это усиленное звездообразование, вероятно, связано с взаимодействием между двумя галактиками. Под UGC 05029 видна еще одна спиральная галактика. А пять объектов, расположенных над ней, вероятно, являются группой далеких фоновых галактик.

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