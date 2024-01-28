Уничтожен крупнейший архив климатических данных

Ученые Института Пауля Шеррера в Швейцарии обнаружили, что таяние ледников из-за глобального потепления уничтожило крупнейший естественный архив климатических данных. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Климатологи проанализировали ледяные керны, пробуренные в 2018 и 2020 годах на леднике Корбасьер в горном массиве Гран-Комбен в Пеннинских Альпах Швейцарии. Оказалось, что достоверную информацию о климатическом прошлом больше невозможно получить, поскольку таяние ледника происходит быстрее, чем предполагалось ранее.

Климатические данные можно считывать, например, по концентрации в определенных ледяных слоях таких веществ, как аммоний, нитраты и сульфаты, которые откладываются на леднике в результате снегопадов. Ледяной керн, полученный в 2018 году и содержащий отложения, датированные 2011 годом, демонстрировал колебания концентрации этих веществ в зависимости от сезона. Однако в керне 2020 года лишь верхние слои демонстрируют эти колебания.

Предполагается, что таяние ледника было столь сильным, что большое количество талой воды унесло содержащиеся в нем микроэлементы в глубину. По словам авторов, не существует единственной причины для сильного таяния, и оно произошло, в том числе, из-за повышения средних температур в течение последних десятилетий.

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