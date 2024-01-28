«Хаббл» прислал интересный снимок одной из спиральных галактик

На этом новом снимке космического телескопа НАСА "Хаббл" видна одна из галактик группы Arp 295 вместе с частью тусклого моста из звезд и газа, который простирается между галактиками. Длина этого моста составляет около 250 000 световых лет, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Галактики, которые сближаются настолько сильно, чтобы гравитационно нарушить форму друг друга, называют взаимодействующими. Подобное взаимодействие может продолжаться на протяжении миллиардов лет, и способно привести к слиянию двух галактик. Считается, что слияния галактик - обычное дело, и даже наш Млечный Путь, как ожидается, сольется с массивной соседней галактикой Андромеды примерно через 4 миллиарда лет.

Arp 295 состоит из трех спиральных галактик, обозначенных как Arp 295a, Arp 295b и Arp 295c. Arp 295a - это галактика в центре изображения, а Arp 295c - меньшая и более голубая спираль справа от нее. Arp 295b находится слева вверху этого изображения и здесь не видна. Галактики расположены примерно в 270 миллионах световых лет от нас в направлении созвездия Водолея.

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