3 знака Зодиака, которым сегодня стоит опасаться конфликтов

Нынешний день, который в астрологии имеет репутацию "дьявольского", - один из самых непростых в лунном месяце, когда опасности могут подстерегать человека на каждом шагу. Лучшей тактикой противоборства негативным энергиям - осторожность, которую необходимо соблюдать во всех сферах жизни, но самым главным является общение с окружающими людьми.

Сегодня, 29 января, осторожность в общении необходимо соблюдать всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно опасаться я конфликтов.

Телец

Тельцы, вступив в конфликт, быстро выйти из него не смогут, поэтому им стоит несколько раз подумать, прежде чем ссориться с кем-либо. Особенно это касается коллег, от общения с которыми при всем желании отказаться не удастся. Увольняться с работы представители знака пока не собираются, а значит, надо сдерживаться.

Дева

Девы, несмотря на свою рассудительность и внешнюю холодность, охотно вступают в конфликты, если им кажется, что собеседник неправ. При этом они часто заходят слишком далеко, а потом, увидев, что обидели своего визави, и рады помириться, но не знают, как это сделать - не стоит сегодня повторять эту ошибку.

Стрелец

Стрельцы - признанные мастера скандала, в этом искусстве им нет равных. Неудивительно, что и сегодня, несмотря на предостережение звезд, они решат с кем-то поссориться - без видимой на то причины, просто для поддержания формы. Последствия будут неприятными, поэтому лучше отказаться от ссоры.

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