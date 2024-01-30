В центре Млечного Пути обнаружен необычный новый тип звезд

В пятницу астрономы сообщили, что в сердце нашей галактики Млечный Путь обнаружен таинственный новый тип звезд, получивший название "старый курильщик", передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Астрофизик Филип Лукас сообщил агентству AFP, что "своеобразное" поведение этих звезд при раздувании никогда ранее не наблюдалось у таких красных гигантов.

Международная команда ученых, стоявшая за этим открытием, не искала эти старые звезды во время своего 10-летнего исследования. Ученые использовали телескоп VISTA в Чилийских Андах для поиска протозвезд, которые склонны к частым, обильным извержениям.

Исследователи обнаружили 32 протозвезды, "самое большое количество, которое кто-либо когда-либо находил ранее в одной партии", - сказал Лукас, ведущий автор нового исследования.

Но то, что они остались на заднем плане, стало "приятным сюрпризом", добавил он.

"Старые курильщики" были обнаружены прямо в центре Млечного Пути, в богатой металлами области.

"Что было удивительным в этом новом открытии, так это то, что мы видим звезды, которые просто сидели и вообще ничего не делали", - сказал Лукас.

Затем звезды внезапно становились в 40-100 раз тусклее, иногда инфракрасное зрение телескопа едва могло их различить. Через несколько лет они возвращались к своей прежней яркости.

"Все, что нам удалось узнать о них, говорит о том, что это тот случай, когда звезды выбрасывают клубы дыма - по причинам, которые мы до конца не понимаем", - сказал Лукас.

Считается, что эти клубы дыма временно скрывают звезды из нашего поля зрения.

По словам Лукаса, в этой области галактики гораздо больше тяжелых элементов, которые могут создавать больше пыли в атмосфере звезды.

"Старые курильщики" находятся примерно в 30 000 световых годах от нас, недалеко от центра нашей галактики.

Если эта теория верна, то количество вещества, выбрасываемого этими звездами, может сыграть значительную роль в распространении тяжелых элементов по всей нашей галактике и за ее пределами, сказал Лукас. Он подчеркнул, что это всего лишь первые предположения.

Исследователи обнаружили по меньшей мере 21 "старого курильщика", но подозревают, что их гораздо больше.

Исследование было опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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