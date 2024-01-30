Телескоп Уэбба обнаружил десятки молодых квазаров

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил десятки молодых квазаров в первый миллиард лет существования Вселенной. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хотя квазары довольно распространены в ранней Вселенной, ученые захотели изучить самые далекие квазары, которые могут выглядеть довольно тусклыми. Для этого они проанализировали несколько обзоров неба JWST: COSMOS-Web, JADES, UNCOVER, CEERS и PRIMER.

Астрономы выявили 350 компактных галактик с красным смещением более 6, что соответствует возрасту Вселенной менее миллиарда лет. Из них 65 имели квазары - активные галактические ядра, которые экстремально яркие за счет питающейся сверхмассивной черной дыры.

Результаты моделирования показали, что ранние сверхмассивные черные дыры имели массу до 10 миллионов солнечных масс по сравнению с галактической массой в несколько миллиардов солнц. Это соотношение выше, чем у локальной Вселенной, и означает, что черные дыры формируются, когда родительская галактика еще мала. Такой результат свидетельствует в пользу модели прямого коллапса сверхмассивных черных дыр из газового облака.