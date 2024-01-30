На Земле начался радиационный шторм после вспышки на Солнце.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, выброс корональной массы заденет магнитосферу Земли уже сегодня, возможна сильная геомагнитная буря мощностью до 7-8 по 9-бальной шкале.

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