https://news.day.az/unusual/1633237.html На Земле начался радиационный шторм после вспышки на Солнце - ВИДЕО
На Земле начался радиационный шторм после вспышки на Солнце - ВИДЕО
На Земле начался радиационный шторм после вспышки на Солнце.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, выброс корональной массы заденет магнитосферу Земли уже сегодня, возможна сильная геомагнитная буря мощностью до 7-8 по 9-бальной шкале.
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