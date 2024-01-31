Потенциально опасный астероид приблизится к Земле

Крупный астероид диаметром около 500 м пролетит мимо Земли в пятницу, 2 февраля. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Астрономического музея Тайбэя.

Астероид, получивший название 2008 OS7, пролетит мимо Земли в 18:40 по бакинскому времени на расстоянии около 2,85 млн км. Скорость космического тела диаметром от 210 до 480 м составляет 18,2 км/с. В сообщении говорится, что астрономический объект пройдет вне земной атмосферы, поэтому не представляет угрозы для человечества.

При этом ученые отнесли 2008 OS7 к потенциально опасным астероидам, так как его диаметр превышает 140 м, а траектория полета приближается к орбите Земли на расстояние менее чем 7,5 млн км.

На сегодняшний день в список потенциально опасных астрономических объектов входят 2 349 астероидов. При этом диаметр самого крупного из них - 1999 JM8 - составляет около 7 км. Согласно информации, в 2024 году мимо Земли на расстоянии менее 7,5 млн км пройдут 18 астероидов.

По данным астрономов, 14 апреля 2029 года потенциально опасный астероид 99942 Apophis, диаметр которого составляет 370 м, пролетит на расстоянии менее 40 000 км от нашей планеты, что почти соответствует высоте орбиты геостационарного спутника. Однако опасности для человечества он также не представляет.

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