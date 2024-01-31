Наследница многомиллионного состояния решила раздать его случайным людям

Наследница основателя химического концерна BASF решила раздать случайным людям свое многомиллионное состояние.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Guardian.

Одним из предков 31-летней австрийки Марлен Энгельхорн был Фридрих Энгельхорн - основатель компании BASF, считающейся крупнейшей химической компанией в мире. Недавно она получила наследство, оставленное бабушкой, и решила, что обязана поделиться им с другими.

"Есть что-то неправильное в том, что я получаю миллионы и не плачу за это налоги, а человек, который работает по 40 часов в неделю, а то и больше и, может, на двух работах, у которого дети, - с него налоги берут", - сказала Энгельхорн.

Она хочет, чтобы 50 соотечественников получили 25 миллионов евро, которые она унаследовала. Каждому из них достанется по 500 тысяч евро. Решать, кому их раздать, будет специальный совет. Чтобы его собрать, Энгельхорн разослала 10 тысяч приглашений случайным австрийцам. Откликнулись несколько сотен человек, из которых отберут 50 отражающих демографию страны.

В течение шести недель они будут собираться по выходным и обсуждать с экспертами борьбу с неравенством, способы перераспределения средств. После этого им предстоит найти самый справедливый способ распределения денег Энгельхорн. С этого момента судьба ее наследства полностью в их руках. Повлиять на их выводы она не сможет.

Энгельхорн наложила на совет лишь несколько ограничений. Деньги нельзя направлять людям или организациям, нарушающим конституцию или ведущим деятельность, которая может считаться враждебной или негуманной. Политические партии и коммерческие предприятия также заведомо исключены из списка потенциальных получателей. Кроме того, члены совета не имеют права взять деньги себе или раздать их родственникам и знакомым. Если им не удастся прийти к согласию, все средства вернутся к Энгельхорн.

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