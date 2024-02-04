Астрономы открыли планету, где «год» длится 13 часов

Международная команда астрономов обнаружила новую экзопланету, которая вращается вокруг звезды-красного карлика каждые 13,7 часа.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Astrophysical Journal, экзопланету под названием Wolf 327 b классифицировали как "суперземлю со сверхкоротким периодом". Она немного больше и примерно в 2,5 раза массивнее Земли, а ее плотность составляет 7,24 г/см3. Открытие сделали с помощью спутника NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS). К настоящему времени он открыл около 7000 потенциальных экзопланет. Существование 415 из них уже научно доказано.

Ученые предполагают, что Wolf 327 b является каменистым миром, похожим по внутреннему составу на Меркурий. Она, вероятно, обладает крупным железным ядром в окружении тонкого слоя мантии. Также возможно присутствие незначительной водородно-гелиевой атмосферы.

Звезда-красный карлик, вокруг которой вращается Wolf 327 b, расположена в 93 световых годах от Солнца. Ее возраст оценивается в 4,1 миллиарда лет, а размер и масса составляют всего 40 проц от солнечных лет.

Ученые предположили, что в этой системе также находятся другие планеты. Но их еще предстоит идентифицировать.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!