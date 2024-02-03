На марокканском побережье археологи обнаружили древнейшие следы человека

Группа археологов обнаружила самые древние отпечатки человеческих ног, когда-либо зафиксированные в Северной Африке и южном Средиземноморье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, отпечатки, оставленные 90 тысяч лет назад, были найдены на пляже в Лараше командой археологов из разных стран под руководством Монсефа Эсседрати, профессора-исследователя и директора лаборатории французского Университета Южной Бретани.

"В перерыве между приливами я сказал команде, что мы должны отправиться на север, чтобы исследовать другой пляж, - рассказал Эсседрати в интервью Live Science. - Мы удивились, обнаружив первый отпечаток. Сначала не были уверены, что это след человека, но потом нашли еще несколько таких же".

Используя оптически стимулированное люминесцентное датирование - передовой метод, позволяющий установить время последнего воздействия тепла или солнечного света на определенные минералы, - команда Эсседрати смогла определить, что примерно 90 000 лет назад по этому пляжу ходила группа Homo sapiens.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, проливают свет на "коллекцию" из 85 следов, относящихся по меньшей мере к пяти людям ледникового периода разных возрастных групп - от детей и подростков до взрослых.

Несмотря на эрозию, угрожающую долголетию археологического памятника Лараш, следы, вероятно, сохранились благодаря расположению пляжа и ветро-волновым условиям.

Теперь исследователи намерены выяснить, почему люди ледникового периода находились на берегу океана, и изучат пещеры вдоль южного побережья Лараша.

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