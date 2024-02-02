В европейском городе потратили 500 тысяч евро на туннели для жаб

Политики немецкой партии "Зеленые" решили построить туннели для жаб и выделили на эту цель полмиллиона евро. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Bild.

По информации издания, необходимость подобного проекта политики европейского города обосновали тем, что в одном из районов Гамбурга, Бланкенезе, в последние годы численность жаб сокращается пугающими темпами: если в 2018-м там насчитывалось более тысячи животных, то в 2021-м - лишь 616. Кроме того, защитники природы обнаружили в местных водоемах всего одного тритона.

Новые туннели для жаб выполнены из стали и бетона. Они пересекают небольшие улицы с невысокой плотностью движения. Ранее местные власти устанавливали специальные заграждения, которые мешали животным попасть под автомобили, однако чиновники посчитали подобную меру недостаточной. Строительство четырех жабьих туннелей и перегородок в общей сложности обошлось в 465,8 тысячи евро.

Решение потратить столько средств на туннели для жаб встревожило Ассоциацию налогоплательщиков, которые сочли такие траты неоправданными. "При всем уважении к защите животных расстановка приоритетов местных властей просто возмутительна", - заявила замруководителя Гамбурга Катарина Блюме из "Свободной демократической партии" (СвДП).