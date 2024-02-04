«Хаббл» сделал снимок отдаленной галактики

На новом подробном снимке космического телескопа "Хаббл" запечатлена галактика UGC 3912. Она классифицируется как спиральная галактика, однако такая искаженная форма, как у UGC 3912, обычно указывает на гравитационное взаимодействие с другой галактикой. Когда галактики взаимодействуют - либо соприкасаются с гравитационными полями друг друга, либо даже сталкиваются, - их звезды, пыль и газ могут изменить свои траектории. UGC 3912, возможно, когда-то и представляла собой упорядоченную спираль, но сейчас она выглядит так, словно ее размазал гигантский палец, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

К счастью, когда галактики взаимодействуют, отдельные звезды и объекты, вращающиеся вокруг них, остаются целыми, даже несмотря на то, что их орбиты могут измениться настолько сильно, что изменится форма всей галактики. Это потому, что расстояния между звездами в галактиках настолько велики, что они не врезаются друг в друга, а просто безмятежно продолжают двигаться по своим новым орбитам.

Астрономы изучают UGC 3912 в рамках исследования активности сверхновых. "Хаббл" изучает один из нескольких типов сверхновых - богатый водородом тип II. Хотя было обнаружено множество сверхновых типа II, они демонстрируют огромное разнообразие по своей яркости и спектроскопии и не до конца изучены.

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