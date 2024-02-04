https://news.day.az/unusual/1634440.html В Дубае проведут первые в мире профессиональные гонки на джетпаках - ВИДЕО
В Дубае проведут первые в мире профессиональные гонки на джетпаках - ВИДЕО
В Дубае проведут первые в мире профессиональные гонки на джетпаках.
Передает Day.Az, со ссылкой на Телеграм канал.
Сейчас пилоты активно тренируются, первые полёты пройдут в конце февраля возле парашютного центра Skydive Dubai.
Выглядит так, будто какой-то фантастический фильм пробрался в реальность.
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