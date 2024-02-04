В Дубае проведут первые в мире профессиональные гонки на джетпаках.

Передает Day.Az, со ссылкой на Телеграм канал.

Сейчас пилоты активно тренируются, первые полёты пройдут в конце февраля возле парашютного центра Skydive Dubai.

Выглядит так, будто какой-то фантастический фильм пробрался в реальность.

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