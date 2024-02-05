Обнаружены вымершие деревья с уникальной кроной

Ученые Колби-колледжа в Уотервилле обнаружили окаменелости вымерших деревьев, названных санфордиакаулисами (Sanfordiacaulis), с уникальной зонтичной формой кроны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Палеонтологи обнаружили остатки деревьев на берегу озера, образовавшегося на месте рифтового разлома в провинции Нью-Брансуик, Канада. Остатки деревьев хорошо сохранились в результате катастрофического захоронения прибрежной растительности, вызванного землетрясением. Первое ископаемое дерево было обнаружено около семи лет назад, но оно включало лишь один частичный образец. Затем были обнаружены еще четыре экземпляра того же растения, находящихся в непосредственной близости от места первоначальной находки.

Архитектура дерева состоит из прямого неразветвленного ствола диаметром 16 сантиметров, покрытого сложными листьями длиной 13 сантиметров, расположенными по спирали. В верхней части ствола, длиной около 0,75 метра, плотно расположены более 250 листьев длиной 1,75 метра. По оценкам ученых, листья вырастали по крайней мере еще на один метр. Объем кроны достигал более 20-30 кубических метров.

Необычная форма указывает на то, что дерево, вероятно, пыталось максимизировать количество света, которое оно могло улавливать, и уменьшить конкуренцию с другими растениями на земле. Таким образом, растительные формы в каменноугольном периоде были более сложными, чем представлялось ученым.

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