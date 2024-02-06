Раскрыта новая опасность космического мусора для астрономии

Астрофизик Ави Леб (Abraham Loeb) из Гарвардского университета раскрыл новую опасность космического мусора для наземных астрономических наблюдений, которые будут проводиться в обсерватории Веры Рубин (VRO).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Многие строящиеся сейчас крупные телескопы, такие как Гигантский Магелланов телескоп и Чрезвычайно большой телескоп, будут фокусироваться на удаленных объектах. Однако работа VRO состоит в том, чтобы неоднократно получать изображения всего доступного ночного неба в течение десяти лет, обнаруживая переходные процессы и переменные объекты. Космический мусор может создавать вспышки, ухудшая видимость телескопа и искажая данные.

Леб прогнозирует, что из-за исключительной чувствительности обсерватории будущие изображения, которые будут получены в ходе программы LSST (Legacy Survey of Space and Time), будут загрязнены многочисленными вспышками от космического мусора размером всего несколько сантиметров на низких околоземных орбитах (LEO). Вспышки способствуют появлению заметных полос размером в несколько угловых секунд со звездной величиной более 14.

По данным ЕКА, по состоянию на 6 декабря 2023 года на орбите Земли вращается 130 миллионов объектов размером от 0,1 до 1 сантиметра. Также существует один миллион объектов размером от 1 до 10 сантиметров и 36,5 тысячи объектов размером более 10 сантиметров. Из-за увеличения числа запусков космических аппаратов проблема усугубляется.