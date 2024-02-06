Подростки поймали редчайшую шестиметровую рыбу-пилу и отпустили ее

Группа подростков из Австралии выловила редчайшую огромную рыбу-пилу и сняла ее на видео. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ABC.

Австралийские школьники рассказали о необычном улове, с которым им повезло в ноябре 2023 года. Трое друзей из города Порт-Хедленд отправились ночью на рыбалку в надежде поймать крупную рыбу. Они только закончили устанавливать удочки, использовав головы макрели в качестве наживки, когда погода начала портиться, а одна из лесок сильно задергалась.

По словам 17-летнего Оуэна Уэллса, было такое ощущение, что "на крючок попала подлодка или поезд". Ветер усилился, начался сильный дождь, но друзья никак не могли вытащить добычу на берег. Лишь через два с половиной часа они вшестером смогли вытянуть из воды огромную зеленую рыбу-пилу, или пилорыла. Особь оказалась почти шестиметровой. "Она выглядит почти как динозавр, когда стоишь с ней рядом", - рассказал Уэллс. Школьники сняли пойманную рыбу на видео и отпустили ее обратно в океан.

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