В Германии упал астероид чрезвычайно редкого типа

Ученые проанализировали обломки метеорита, упавшего недалеко от Берлина 21 января 2024 года. Они пришли к выводу, что небесное тело относилось к очень редкому типа астероидов - так называемых обритов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано на официальном сайте Института поисков внеземного разума SETI.

Найденные осколки представляют собой фрагменты небольшого астероида 2024 BX1. Исследование с помощью электронно-лучевого микрозонда подтвердило типичный минералогический и химический состав ахондрита обритового типа. Данный класс получил название от деревни Обрес во Франции, где в 1836 году упал аналогичный метеорит.

По словам специалистов, обриты сложно искать на местности, поскольку они внешне почти не отличаются от обычных земных камней.

"Обриты не похожи на те, которые люди обычно представляют себе метеоритами. Обриты больше напоминают серый гранит и состоят в основном из силикатов магния энстатита и форстерита. Они почти не содержат железа, а стекловидная корка, которая обычно служит хорошим способом распознавания метеоритов, выглядит совершенно иначе, чем у большинства других подобных объектов. Поэтому обриты трудно обнаружить в полевых условиях", - объяснил один из исследователей Кристофер Хаманн.

Ученые отметили, что обриты - редкие гости на Земле. Менее 1% от падающих на нашу планету метеоритов относятся к данному типу.

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