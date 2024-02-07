Обнаружена потенциально обитаемая суперземля

Астрономы обнаружили новую экзопланету типа суперземля, которая потенциально обладает пригодными для существования жизни условиями. Согласно статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), ее орбита находится внутри обитаемой зоны вокруг красного карлика TOI-715, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

TOI-715b, выявленная телескопом TESS, имеет радиус около 1,55 радиуса Земли и расположена на расстоянии около 137 световых лет от Солнечной системы. Орбита вокруг родительской звезды спектрального класса М занимает всего 19 дней, однако красные карлики намного тусклее Солнца, что помещает планету в зону, где может поддерживаться вода в жидком состоянии.

Так как границы обитаемой зоны не ясны и во многом зависят от свойств самой планеты, которая может обладать плотной атмосферой, ученые ввели понятие консервативной обитаемой зоны. Это область, в которой планета может получать 0,42-0,842 той солнечной радиации, что получает Земля. Любая скалистая планета, получающая такое количество энергии, рассматривается как находящаяся в обитаемой зоне вне зависимости от расстояния до звезды.

Радиус планеты помещает ее в "долину" (также называемую фултоновским разрывом) между самыми крупными суперземлями (1,5 радиуса Земли) и мини-нептунами (два радиуса Земли). Считается, что изначально такие планеты были крупнее, но постепенно теряли массу в результате фотоиспарения и других процессов. Однако не ясно, существует ли подобный разрыв у красных карликов, и, возможно, планеты таких систем будут иметь разрыв в плотности, а не в размерах. Ученые надеются, что дальнейшее исследование TOI-715b поможет больше узнать об эволюции М-карликовых планет.

Астрономы также обнаружили объект TIC 271971130.02, который может оказаться второй планетой в системе. Если природа этого космического тела подтвердится, то это будет самая маленькая планета в обитаемой зоне, которую когда-либо обнаруживал телескоп TESS.