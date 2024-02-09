Исследователи нашли бактерии, способные выжить на Марсе

Международная команда специалистов по радиации, биологов и экспертов по инфекционным заболеваниям обнаружила четыре типа бактерий, которые способны выживать во враждебной среде Марса. В своем исследовании, опубликованном в журнале Astrobiology, группа подвергла бактерии воздействию условий, подобных марсианским.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, за последние несколько лет микробиологи обнаружили, что некоторые виды бактерий способны выживать в чрезвычайно неблагоприятных условиях, как на Земле, так и в космосе. Бактерии были обнаружены растущими в местах на Земле, где наблюдается аномально высокое количество радиации, соли, экстремальных температур и почти нет воды. Также был обнаружен один вид, обитающий за пределами космической станции, и виды способные расти в метеоритном материале.

Такие находки вызвали опасения по поводу безопасности астронавтов, отправляющихся в такие места, как Марс: если бы бактерии с Земли были занесены туда, будь то на астронавтах или в их оборудовании, которое они берут с собой, это могло бы привести к болезни или смерти. В этом новом исследовании группа ученых задалась вопросом о возможности выживания бактерий с Земли в условиях Марса.

Чтобы проверить эту возможность, исследователи создали среду, подобную марсианской, в своей лаборатории, используя заменитель реголита. Они воссоздали низкие температуры, атмосферу без кислорода и радиационное воздействие. Затем они добавили четыре типа бактерий: Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и Burkholderia cepacia. Известно, что все четыре заражают людей.

Сначала команда проверила, как каждый из типов бактерий реагирует на каждое из смоделированных условий в отдельности. Затем ученые подвергли все четыре типа воздействию всех условий одновременно. Исследователи обнаружили вариабельные реакции: Burkholderia cepacia, например, не смогла вырасти в почве, богатой перхлоратом натрия, что возможно на Марсе. Кроме того, резкое сокращение количества воды в окружающей среде снизило выживаемость.

Но ученые также обнаружили, что все четыре бактерии в какой-то степени выжили, подвергаясь воздействию всего, что мог бы обрушить на них Марс: три из них выжили в течение 21 дня, причем одна из них, P. aeruginosa размножалась и процветала.

Исследовательская группа приходит к выводу, что бактерии, непреднамеренно занесенные на Марс, могут представлять опасность для здоровья астронавтов, особенно если бактерии мутируют, чтобы лучше выживать в суровых условиях.

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