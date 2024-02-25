Раскрыта опасность спящих вулканов

Ученые Будапештского университета раскрыли опасность спящих вулканов, которые после бездействия могут производить долгие и взрывные извержения. Результаты исследования опубликованы в журнале Contributions to Mineralogy and Petrology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Геологи изучили Чомадул, самый молодой вулкан в Карпато-Паннонском регионе Румынии, возрастом примерно миллион лет. Они использовали данные о минеральной текстуре и химическом составе, что позволило количественно оценить условия эволюции магмы, реконструировать архитектуру магматического резервуара и объяснить, почему относительно недавняя активность Чомадула приняла преимущественно эксплозивный характер.

За все время существования вулкана было несколько длительных периодов покоя длительностью от десятков до сотен тысяч лет. Самый значительный период вулканической активности произошел в течение последних 160 тысяч лет, при этом извержение лавовых куполов было датировано периодом между 160 и 95 тысяч лет назад, после чего наступил период покоя длительностью 30 тысяч лет. После спячки Чомадул начал производить более опасные взрывные извержения.

Оказалось, что ключевую роль в изменении поведения вулканов играет минерал амфибол, химический состав которого сильно варьировал в пемзе Чомадула. Большая часть амфиболов была определена как ранняя фаза кристаллизации ультраводных магм, и эти богатые водой магматические породы, поступающие с больших глубин, способствовали взрывным извержениям.

Хотя Чомадул в настоящее время не проявляет признаков активности, результаты исследования указывают на то, что пробуждение может произойти быстро, в течение нескольких недель или месяцев в случае подпитки горячей водосодержащей магмой.