https://news.day.az/unusual/1636810.html Частную миссию с выходом в открытый космос вновь перенесли
Частную миссию с выходом в открытый космос вновь перенесли
Частную миссию Polaris Dawn, предполагающую выход туристов в открытый космос, вновь перенесли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание SpaceNews.
В настоящее время запуск Polaris Dawn ожидается не ранее середины 2024-го. Перенос обусловлен соображениями безопасности, требующими, в частности, доработки космического корабля Crew Dragon и скафандра для выхода в открытый космос.
Ранее запуск Polaris Dawn ожидался не ранее апреля 2024-го, что на полтора года позже ранее запланированного срока.
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