Частную миссию с выходом в открытый космос вновь перенесли

Частную миссию Polaris Dawn, предполагающую выход туристов в открытый космос, вновь перенесли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание SpaceNews.

В настоящее время запуск Polaris Dawn ожидается не ранее середины 2024-го. Перенос обусловлен соображениями безопасности, требующими, в частности, доработки космического корабля Crew Dragon и скафандра для выхода в открытый космос.

Ранее запуск Polaris Dawn ожидался не ранее апреля 2024-го, что на полтора года позже ранее запланированного срока.