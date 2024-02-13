Обнаружены остатки взорвавшейся звезды

Астрономы Университета Кертина в Австралии обнаружили новые остатки взорвавшейся звезды, которые расположены на расстоянии 3300 световых лет от Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Остатки сверхновой получили обозначение G321.3-3.9. Этот объект имеет эллиптическую форму, а его возраст оценивается в несколько тысяч лет. Изначально он был выявлен как протяженный радиоисточник, являющийся кандидатом в остатки сверхновой, еще в 1997 году. Затем ученые выяснили, что его размер равен 109 на 64 квадратных минуты дуги, пиковой плотностью потока излучения 10 миллиянских и интегральной плотностью потока 0,37 янского.

Согласно исследованию, G321.3-3.9 демонстрирует протяженную структуру при низких энергиях рентгеновского излучения, окруженную радиооболочкой, и не имеет диффузного излучения в инфракрасном диапазоне. Оценки расстояния до источника демонстрируют, что диаметр остатка сверхновой достигает 62-97 световых лет.

Ранее международная группа астрономов раскрыла предполагаемую природу загадочного космического источника излучения очень высокой энергии 2FHL J1745.1-3035. Согласно результатам наблюдений, этот объект является мощной туманностью пульсарного ветра.