Первое в мире интерактивное платье показали на Неделе моды в Нью-Йорке

Над созданием платья работала целая команда из дизайнеров и исследователей. Всего на его создание ушло 10 лет поисков и экспериментов, передает Day.Az.

На нью-йоркской Неделе моды дизайнер Кристиан Коуэн представил в коллекции FW24 интерактивное платье Adobe Project Primrose. Процесс его создания модельер показал на странице в Instagram.

К Коуэну для создания первого в мире интерактивного платья в его студии присоединились ученый-исследователь и инженер Adobe Ти Джей Роудс вместе с одним из разработчиков Project Primrose Кристиной Дирк.

Как видно на записи, наряд состоит из двух частей. Верхняя - это 1264 лепестка из жидкокристаллических дисперсий, вырезанных лазером и обработанных вручную, которые меняют свой внешний вид при ходьбе модели. Интерактивное платье Adobe скрывает гибкую печатную плату под каждым столбцом лепестков, что позволяет Project Primrose чередовать оттенки серого и цвета слоновой кости.

Низ - это блестящие звезды, которые имеют один и тот же серебристый оттенок.

focus.ua

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!