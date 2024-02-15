Ученые идентифицировали молекулы воды на астероидах

Используя данные вышедшей на пенсию Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA), ученые Юго-Западного исследовательского института впервые обнаружили молекулы воды на поверхности астероида. Ученые изучили четыре богатых силикатами астероида с помощью прибора FORCAST, чтобы выделить спектральные сигнатуры в среднем инфракрасном диапазоне, указывающие на наличие молекулярной воды на двух из них, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

"Астероиды являются остатками процесса формирования планет, поэтому их состав варьируется в зависимости от того, где они образовались в солнечной туманности", - сказала доктор Анисия Арредондо из SwRI, ведущий автор статьи в журнале Planetary Science. - "Особый интерес представляет распределение воды на астероидах, потому что это может пролить свет на то, как вода доставлялась на Землю".

Безводные, или сухие, силикатные астероиды образуются вблизи Солнца, в то время как ледяные материалы объединяются дальше. Понимание местоположения астероидов и их состава говорит нам о том, как материалы в солнечной туманности распределялись и эволюционировали с момента образования. Распределение воды в нашей Солнечной системе даст представление о распределении воды в других солнечных системах.

"Мы обнаружили особенность, которая однозначно приписывается молекулярной воде на астероидах Ирида и Массалия", - пояснила Арредондо. - "Мы основывали наше исследование на успехе команды, которая обнаружила молекулярную воду на освещенной солнцем поверхности Луны. Мы подумали, что могли бы использовать SOFIA, чтобы найти эту спектральную сигнатуру на других телах".

SOFIA обнаружила молекулы воды в одном из крупнейших кратеров южного полушария Луны. Предыдущие наблюдения как Луны, так и астероидов выявили некоторую форму водорода, но не смогли отличить воду от ее близкого химического родственника, гидроксила. Ученые обнаружили примерно эквивалент бутылки воды, заключенной в кубическом метре почвы на поверхности Луны.

"Основываясь на интенсивности полосы спектральных характеристик, обилие воды на астероиде соответствует обилию воды на освещенной солнцем Луне", - сказала Арредондо. - "Аналогичным образом, на астероидах вода также может связываться с минералами, а также адсорбироваться на силикатах и улавливаться или растворяться в силикатном ударопрочном стекле".

Данные с двух более слабых астероидов, Парфенопы и Мельпомены, были слишком зашумленными, чтобы сделать окончательный вывод. Прибор FORCAST, по-видимому, недостаточно чувствителен, чтобы обнаружить спектральную особенность воды, если она присутствует. Однако, получив эти результаты, команда привлекла космический телескоп "Джеймс Уэбб" НАСА для исследования большего числа целей.

"Мы провели первоначальные измерения еще для двух астероидов с помощью "Уэбба" во время второго цикла", - сообщила Арредондо. - "У нас есть еще одно предложение для следующего цикла, чтобы рассмотреть еще 30 объектов. Эти исследования улучшат наше понимание распределения воды в Солнечной системе".

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