В Китае открыли неземной красоты мост

В китайском городе Чунцин над рекой Янцзы возвели футуристичный вантовый мост. Кадрами, будто взятыми из научно-фантастического фильма "Интерстеллар", поделился Telegram-канал Reddit.

Как передает Day.Az, он стал самым большим в мире двухъярусным мостом со сквозными вантовыми фермами. Конструкция протянулась на 3,6 километра, соединив городские районы Дадукоу и Банань. Автомобильное движение осуществляется по нижнему ярусу моста, а железнодорожное - по верхнему. Два его портала представляют собой капли. Феноменальный масштаб строения привлекает толпы туристов.

Чунцин признан столицей мостов Китая. Сегодня в городе насчитывается более десяти тысяч мостов, в центральных районах их число достигает тридцати.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!