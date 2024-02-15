Объяснены аномальные галактики в ранней Вселенной

Ученые Университета Джонса Хопкинса выяснили, что существование аномально массивных галактик в ранней Вселенной можно объяснить, не прибегая к пересмотру стандартной космологической модели, однако это потребует изменения представления о том, как формировались первые галактики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Сверхмассивные ранние галактики были обнаружены космическим телескопом имени Джеймса Уэбба. Теоретически они могли бы сформироваться только в том случае, если бы сразу после Большого взрыва возникло множество областей с высокой плотностью. Однако это выходит за рамки стандартной космологической модели, которая предсказывает умеренное количество таких областей.

В новой работе ученые уточнили величину изменения плотности в ранней Вселенной, необходимой для формирования сверхмассивных галактик. Было также подсчитано, как это повлияет на общую ультрафиолетовую светимость галактик, наблюдаемую космическим телескопом Хаббла. Оказалось, что нельзя изменить космологическую модель настолько, чтобы она одновременно объясняла существование массивных галактик и соответствовала наблюдаемой картине.

Авторы полагают, что аномальные галактики объясняются активностью сверхмассивных черных дыр, которые нагревают близлежащий межзвездный газ, заставляя его светиться, в результате чего галактика выглядит ярче и массивнее, чем она есть на самом деле. Другой возможностью является покраснение галактик из-за пыли, в результате чего расстояние до них кажется намного больше.

Известно, что с момента запуска космического телескопа Джеймса Уэбба появляется все больше доказательств существования необычайно массивных галактик в ранней Вселенной, которые представляют проблему для общепринятой космологической модели ΛCDM. Согласно этой модели, текущий возраст Вселенной оценивается в 12,797 миллиарда лет. Однако некоторые галактики, исходя из их красного смещения, существовали уже через 300 миллионов лет после Большого взрыва, при этом выглядят вполне современными. Ряд ученых считает, что эти открытия указывают на новую космологию.