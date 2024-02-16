«Джеймс Уэбб» запечатлел спиральную галактику

Спиральная галактика NGC 4254 ярко окрашена в оранжевый и синий цвета на этом новом снимке, сделанном космическим телескопом "Джеймс Уэбб" 29 января 2024 года. Это одна из 19 близлежащих спиральных галактик, недавно сфотографированных телескопом в рамках программы PHANGS (Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS), передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Камера "Уэбба" в ближнем инфракрасном диапазоне запечатлела на этих снимках миллионы звезд, которые сверкают голубыми тонами, в то время как прибор телескопа в среднем инфракрасном диапазоне показывает нам светящуюся пыль, которая окружает звезды.

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